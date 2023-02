Řežou se, žalují na sebe, ale jsou boží. Monika Absolonová promluvila o svých synech

Monika Absolonová promluvila o synech. Super.cz

„Jsou boží, ale hustý. Jsou živí, jsou to kluci a mě baví. Někdy mě vyčerpávají, ale jsem šťastná v jejich přítomnosti. Ale vymýšlejí ptákoviny, řežou se, dělají si naschvály, žalují na sebe, a přitom se milují. Nikdy na toho druhého nezapomenou.“

Jelikož se blíží jarní prázdniny, úspěšná zpěvačka a herečka má už jasno, kam kluky vezme vyřádit. Pojedou do Krkonoš. „Já doufám, že je tam šoupnu do školičky na lyžování a že třeba hodinu tam budeme stát s Jonášem, to je náš pes a budeme jen čumět a mít ticho,“ smála se Monika během našeho rozhovoru.

My jsme si společně povídali na křtu knihy o kojení. Jak zpěvačka na tuto dobu vzpomíná? „Musím říct, že nic mě vlastně nepřekvapilo, jen to, že jsem myslela, že to mlíko se spustí hned. Tak jsem používala různý homeopatika, jedla bílkoviny. Nebyla tehdy žádná příručka. A s druhým synem jsem už byla v jiné porodnici, kde byly laktační poradkyně a ty mi poradily,“ dodala charismatická Monika Absolonová. ■