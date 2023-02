Ivo (51) a Mariana (22) z nejkontroverznější Výměny manželek šokují: Pedofil nejsem, se ženou jsem jen kvůli dětem

Ivo z nejkontroverznější Výměny manželek promluvil o vztahu s o osmadvacet let mladší manželkou. TV Nova

Je to už pár let, co se do Výměny manželek přihlásil jeden z vůbec nejbizarnějších párů. Konkrétně šlo o Iva a Marianu, které dělil osmadvacetiletý věkový rozdíl s tím, že Ivo přivedl svou Marianu do jiného stavu v době, kdy měla pouhých 15 let. Není se tedy čemu divit, že diváci označovali Iva za pedofila.