Kateřina Brožová dnes slaví narozeniny. Otevřeně promluvila o tom, jestli už je v jejím životě konečně nový muž

Kateřina Brožová dnes slaví narozeniny. Herminapress

Právě dnes slaví herečka, zpěvačka a producentka Kateřina Brožová 55. narozeniny. Jen málokdo by jí takový věk hádal. Ona ho prý naštěstí bere jen jako číslovku a jde se dál. Stále krásná Kateřina nám prozradila, jak oslaví půlkulaté jubileum a co letos chystá.

„Cítím se skvěle. Snažím se myslet pozitivně a vyhýbám se konfliktům a zlým lidem. Raduji se z maličkostí a plánuji velké věci,“ svěřila se Super.cz stále krásná Brožová.



„Letos v létě produkuji Noc na Karlštejně s hvězdným obsazením na zámku Konopiště a na zámku Kačina. A taky plánuji velkou charitativní akci v rámci své agentury Divinus. Hraju, zpívám, točím Ordinaci, moderuji. Věnuji se i koním a největší radost mi dělá Kačka (dcera),“ prozradila oslavenkyně.

Všechny by asi zajímalo, zda náhodou těmi velkými věcmi nebude třeba svatba nebo zásnuby. „Tak, pokud to nebude nějaká má role třeba ve filmu nebo v seriálu, kdybych nějakou takovou dostala, tak chci všechny uklidnit – nechystám. V mém životě jsou momentálně jen dva muži, a to jsou moji dva pejskové Jordy a Max. A ty miluju nadevše,“ říká herečka.



A s ohledem na půlkulaté výročí nechystá ani nějaké zásadní oslavy. „Kromě rodinného oběda a večeři s pár přáteli žádnou mega párty neplánuju. Třeba za pět let, uvidíme,“ dodala Kateřina Brožová. ■