Nenávistné reakce od Rusů i Ukrajinců: Píseň kapely Vesna směřující na Eurovizi vzbudila emoce, které zpěvačka nečekala

O tom samozřejmě v kapele vědí, negativní reakce na Instagramu ale nezablokovali. "Umění otevírá společenská témata a ne vždy se sejde s pochopením. Nám ale chodí nesmírná vlna podpůrných zpráv právě od Ukrajinců, kteří pochopili význam písně," řekla Super.cz šéfka Patricie Kaňok Fuxová.

"Píseň jsem napsala záměrně pro Eurovizi a přemýšlela jsem, jak by Česká republika mohla vystoupit v tom mezinárodním kontextu. Říkala jsem si, že by bylo skvělé, aby v sobě písnička nesla i češtinu, ale zároveň jsme tam zakomponovaly další jazyky. Přijde mi, že slovanství v mezinárodním kontextu nemá až takovou značku a chtěly jsme podpořit Ukrajinu, která si teď prochází tou náročnou situací, proto jsme zvolily ukrajinský refrén," vysvětlovala.

Kapela Vesna je mezinárodní, na písničce kromě Češek spolupracovala Bulharka, Slovenka, Ruska a Ukrajinka. "Stejně jako kapela je i ta píseň hodně slovanská a přijde mi, že by to mohlo být v mezinárodním kontextu originální," míní Patricie, která byla překvapená i z toho, že klip už v některých zemích zakázali. "Nečekala jsem, že to vzbudí takovou kontroverzi," uzavřela. ■