Kolaps hvězdy Survivoru! Po dvanácti dnech první slzy a psychické problémy

Hana Gelnarová neudržela slzy TV Nova

"Už se necítím fyzicky dobře, je to těžké. Jsem tu už dvanáct dní. Zní to jako krátká doba, ale mám hlad, psychika je špatná, necítím se oukej. Neudržela jsem emoce, nejde to, i kdyz jsem to zkoušela," prozradila v 5. díle reality show Survivor Hanka, které se oči zalily slzami.

"Momentálně mi nejvíc vadí, že mám hlad. Musela jsem s tím počítat, ale nevěděla jsem, že to přijde tak brzy. A možná už mi vadí i motivační kecy, když prohrajeme nějakou výzvu," dodala Gelnarová. ■