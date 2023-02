Neuvěřitelná proměna hvězdy Survivoru. Nedávno ještě vážila o deset kilo více. Ukázala fotky před a po

Podívejte se na proměnu Hanky Gelnárové ze Survivora. Foto: Super.cz/archiv H. Gelnárové

"Ze začátku jsem to upřímně moc přidávat nechtěla, styděla jsem se za to, jak jsem vypadala, ale vlastně proč ne, už tak nevypadám a aspoň tak možná někoho namotivuji," prozradila Hanka a ukázala se před proměnou a po ní.

"V show Like House jsem přibrala nějakých 9-10 kilo, necítila jsem se ve svém těle vůbec dobře. Už jsem moc nedávala hejty na moji postavu a od okolí narážky, že jsem přibrala," vzpomíná Hanka, která ani po návratu z reality show zdravý životní styl nezahájila. Přes den se prý držela, ale večer snědla, co našla. Do toho večírky, festivaly, alkohol a kila dál přibývala.

"Zase jsem si všechno vyčítala, chtěla jsem strašně moc zhubnout a nevěděla jsem jak, přemýšlela jsem nad špatnými věcmi a taky jsem špatnou věc kvůli pár kilům navíc udělala, ale to je za mnou. Pak přišla nabídka z Clash of the Stars, za kterou jsem nejvíc vděčná. Ať si každý myslí, co chce, že jsem ten zápas přijala, pro mě byl ten nejlepší krok, co jsem mohla udělat," říká Hanka, pro kterou příprava na něj znamenala návrat k postavě, kterou si přála.

"Měla jsem motivaci něco dělat, disciplínu, abych splnila danou váhu, měla jsem možnost se naučit a poznat nový sport, který jsem nikdy nedělala. Hlavně jsem si vytvořila dobrý vztah k jídlu," upřesnila s tím, že začala zdravě jíst, aniž by se omezovala. Za tři měsíce zhubla téměř deset kilo.

"Fyzičku mám za tento rok nejlepší, po psychické stránce jsem taky v pohodě, protože se cítím lépe a lépe, zkusila jsem si nový sport MMA, u kterého určitě zůstanu a budu v něm pokračovat, protože mě to mega baví," dodala Gelnárová, které se fyzická síla nyní velmi hodí právě v Survivoru. Horší je to ale se špatnou životosprávou.

V 5. díle se Hanka sesypala a proplakala den. Důvodem je právě to, že již dvanáct dní trpí hladem. ■