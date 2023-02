Hvězda Euforie boří všechny mýty o kráse. Nebojí se naplno odhalit své kypré tělo a za to ji zbožňují miliony lidí

Barbie Ferreira Profimedia.cz

Barbie Ferreira (26) je jednou z žen, které jedou na úspěšné vlně „body positivity,“ což je přijímání vlastního těla takového, jaké je. Nejen herečka, ale také modelka je na své míry hrdá a nikdy by ji nenapadlo se za sebe stydět, nebo se snad někde schovávat. Ráda se svými fanoušky sdílí fotografie, na kterých je často jen spořeji oděna a má velký úspěch. Dokonce takový, že současný počet jejích sledujících na Instagramu činí 5,8 milionu!

S takovou slávou pak jdou ruku v ruce i spolupráce. Teď se Barbie například stala jednou z tváří kampaně známé firmy vyrábějící džíny. A přesto, že se Barbie nevrátí do třetí řady Euforie, fanoušci nemusejí být smutní. Právě teď by měl vznikat thriller „House of Spoils,“ ve kterém si zahraje s Arianou DeBose.

A právě možná mezi natáčením si herečka odskočila vyčistit hlavu do Ria, kde si užívala na pláži se svými přáteli. Na sebe oblékla modré bikiny, jejichž spodní díl byl v „tanga“ stylu a takto se proháněla ve vlnách. Odhalila nejen své kypré tvary, ale zároveň i několik tetování, která zdobí její tělo. ■