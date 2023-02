Těžký osud zpěvačky Semaforu: Psychický kolaps, tři rozvody, odcizení dětí i problémy s alkoholem

Zdena Adamová Klapková promluvila o těžké minulosti. Česká televize

Svou úspěšně rozjetou kariéru přerušila v roce 1980, kdy se svým třetím manželem a synem emigrovala do USA. Tam založili uměleckou školu, kterou vedli třicet let.

Jenže toto období jí přineslo vedle menšího množství pozitivních dojmů i spoustu deziluzí, ať už při snahách prosadit se v hudební branži, nebo v rovině osobních vztahů.

Syn nastoupil do armády, poznal dívku, kterou si chtěl vzít a na prahu dospělosti se rodičům odcizil. „Syn nás pod vlivem své manželky odřízl od svého života,“ řekla Zdena v pořadu České televize 13. komnata.

I tyhle problémy pak manželé řešili alkoholem. „Byli jsme oba agresivní, až to začínalo být nebezpečné. Vypila jsem denně třeba dva litry vína. Když jsme byli s Petrem v tom nejhorším stavu, tak nebyla flaška, které bychom se nepodívali na dno, když jsme ji otevřeli. Byly třeba momenty, kdy mi bylo strašně smutno, zavřela jsem se do pokoje, ale Petr vykopl dveře,“ promluvila o zpěvačka o těžkých životních momentech.

Novým impulsem se stala adopce dcery, rodinné štěstí ale po několika letech skončilo jejím odchodem, později i drogovou závislostí a přerušením veškerých styků s adoptivními rodiči.

Po 30 letech společného života se Zdena rozvedla i se svým třetím manželem.

„Manžel začal jezdit sám po světě, dělal rozhodnutí bez ohledu na to, co si myslím. Jeho příbuzní na něj pak práskli, že má barmanku, kterou navštěvuje, a to já jsem nebyla schopná tolerovat. Psycholog mi doporučil, abych z toho svazku rychle utekla. Já se zhroutila a utekla jsem do Prahy, kde jsem se snažila vzpamatovat,“ vyprávěla o nesnadném konci svého manželství.

Ač byl návrat do Prahy složitý, na české prostředí se postupně adaptovala. V roce 2019 napsala autobiografickou knihu Žena, která žila za oceánem, což pro ni představovalo nejlepší terapii a pomohlo jí dostat se z mnoha psychických problémů. Píše další knihy, skládá, zpívá a nahrává nové písně, střídavě žije v Praze a v USA, přičemž tam i tady se věnuje soukromé výuce hudby. ■