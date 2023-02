Jana Krausová a její syn Adam: Kritika, vysoké nároky a debaty o trapnosti

Jana Krausová se synem Adamem Herminapress

Jak Adam prozradil, svou maminku může režírovat až bezmezně. To potvrzuje i sama Jana. „Dovolí si ke mně určitě víc, máme však podobné vnímání humoru a vůbec celé práce. Je to pro mě výhoda.“ A Adam doplňuje: „Je jednodušší někomu, koho tak dobře znám, vysvětlit, co po něm chci, a to bez ostychu. Nestydíme se říct jeden druhému: „Hele, tohle mi přijde trapný“. Jsme k sobě myslím mnohem kritičtější a náročnější.“

Bude se jednat o novou komedii Arnošta Goldflama v pražském Studiu DVA na jeho Malé scéně. Zajímavé to bude také proto, že na jevišti uvidíte pouze Janu. Představení Biletářka je tedy one woman show.

Ačkoliv Jana Krausová už dávno dokázala, že je talentovanou herečkou, její původní profese je výtvarnice. "Dělala jsem grafiku, pak jsem přešla na malbu. Kreslím, maluji a pracuji s různými materiály. Herectví spočívá v tom, že je to dané. Musím si tedy hledat čas na malování v delších odmlkách mezi hraním. Musí to být prázdniny a jiné pauzy. Dřív jsem odbíhala k malování od hraní, to už nedokážu, nemám čas,“ svěřila se Jana Krausová nedávno Super.cz. ■