Herečka z Pobřežní hlídky udělá pro zviditelnění cokoli. V 53 letech se klidně při propagaci filmu na požádání svlékne donaha

Alicia Arden Profimedia.cz

Pro Arden jde o první větší roli za několik let, figuruje zde například fešák Cam Gigandet či Randy Couture ze série Expendables, a tak není divu, že Alicia by udělala psí kusy, aby se o akčním thrilleru maďarského režiséra Tibora Takácse mluvilo. Během propagačního focení k evropské premiéře neváhala odhodit svršky a předvést se v lascivních pózách.

Herečka se nejdřív svlékla do spodního prádla, poté odhodila podprsenku a pózovala jen v kožichu s čepicí. Nakonec ale došlo i na kalhotky. Následující pózování už bylo pouze s kožešinovou šálou a vhodné spíš pro věkovou kategorii 18+, některé záběry ani nebyly publikovatelné a hodily by se do zcela jiné kategorie. ■