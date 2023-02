Zásnubní obřad v Indii a svatba jako pro divoženku: Zpěvačka kapely Vesna odlétá na Eurovizi jako vdaná paní

Zpěvačka kapely Vesna a textařka Ewy Farne se vdala. Super.cz

Kdo nesleduje její sociální sítě, bude trochu mimo. Stejně jako my, když jsme zjistili, že zpěvačka kapely Vesna, která odlétá Česko reprezentovat na Eurovizi, změnila příjmení. Textařka mnoha známých zpěváků se nyní jmenuje Patricie Kaňok Fuxová. " Na podzim jsem se vdala ," řekla Super.cz.

Zásnubami ji její budoucí manžel Tomáš překvapil v Indii, kde byli na jógovém pobytu. "Opravdu to bylo překvapení. Nechal pro nás uspořádat i tradiční obřad indických zásnub, bylo to velmi zajímavé a exotické. Zjistila jsem to, až když mi oblékli sárí," svěřila Patricie, která má jako vzpomínku i nádherně barevné snímky v indickém stylu.

Svatba byla už o něco tradičnější, i když ne příliš. "Měli jsme ji v Krkonoších, v lese, pršelo nám štěstí, hrála nám salsu kubánská kapela, oddával nás náš terapeut Pavel Špatenka, měli jsme i moravskou cimbálovku a o půlnoci nám moje kamarádka Lilia Khousnoutdinová uspořádala obřad důvěry. Udělali jsme si to hodně po svém," popisovala Patricie a v našem videu přidala i další podrobnosti. ■