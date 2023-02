Tahle odvaha byla doslova o prsa. Česká královna krásy pózovala v Emirátech v poušti naostro

Krystyna Pyszková Foto: Miss Czech Republic

"Jsem z fotek nadšená. Bylo to zase něco jiného a moc jsem si to užila," řekla Super.cz Krystyna, která jako modelka procestovala celý svět, byla hvězdou milánských i pařížských dnů módy, fotila pro prestižní módní domy.

"Mám ještě jeden nesplněný sen, a to je newyorský fashion week. Ráda bych odcestovala na podzim za prací do New Yorku, tak uvidíme. Do té doby bych ráda ještě stihla Paříž. Ale je toho nyní hodně, protože se připravuji na Miss World, tak snad se tam ještě do té doby něco vleze," dodala česká královna krásy. ■