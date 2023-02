Tahle blondýnka v Eurovizi neuspěla: Snaží se prorazit v Anglii, kde našla i lásku. A má za sebou turné s vítězem SuperStar

Mladá zpěvačka Maella sbírá úspěchy i v Anglii, kde napůl žije. Super.cz

Zpěvačka Michaela Charvátová, která vystupuje pod uměleckým jménem Maella, sice v klání o účast v Eurovizi neuspěla, ale už to, že se dostala mezi pětici finalistů, je velký úspěch. Sympatická blondýnka na své kariéře tvrdě pracuje, známou se pomalu stává i v Británii, kde studovala skladbu a napůl tam také žije.

Míša svým oranžovým outfitem, který účinkoval i v jejím eurovizním klipu, rozzářila vyhlášení vítězů a působila nesmírně pozitivním dojmem. "Mám docela velkou podporu v Anglii v rádiích, což je skvělé. Na BBC mi hráli čtyři písničky," pochlubila se. Své publikum ale hledá i v Česku. "Teď jsem měla turné s Adamem Pavlovčinem, se kterým jsme spolužáci ze školy v Londýně. Jeli jsme Česko i Slovensko. Plánuju tady koncerty na jaře, ale mám nějaké naplánované i v Anglii," upřesnila.

V Londýně potkala i svoji lásku, kytaristu, který s ní vystupuje a přijel ji i podpořit na české finále Eurovize, takže nám ho představila. Na to, zda svoji budoucnost vidí spíš v Anglii, kde žije už šest let, anebo v Praze, kam se ráda vrací, zatím sama neumí úplně odpovědět. "Asi bych to kombinovala jako doteď," krčila rameny. ■