Vzpomínáte na hvězdu Muzikálu ze střední, která bojuje s alopecií? Takhle si Ashley Tisdale (37) užívá v tangách na Havaji

Ashley Tisdale Profimedia.cz

Už je to neuvěřitelných sedmnáct let, co kasovní trhák Muzikál ze střední vyšvihl mezi hvězdy první kategorie Zaca Efrona, Vanessu Hudgens a Ashley Tisdale. Právě poslední zmiňovaná herečka a zpěvačka aktuálně tráví dovolenou na havajském ostrově Maui, kam vyrazila na dámskou jízdu.