Střelená brněnská blogerka v knize, ze které půjdete do kolen

Před dvaceti lety se proslavil Denik Ostravaka. Jak by vypadala jeho moderní ženská verze, co se nebojí ještě ostřejších výrazů a historek? Dost dobře by to mohla být brněnská blogerka Camille G. Té právě vychází kniha Deníček Camille G: Spešl.

Spisovatelka Camille G se svojí druhou knihou. Foto: Albatros Media a.s.

Brňačka Camille G, která od září 2020 baví desetitísíce sledujících svými ztřeštěnými příhodami, na sebe tentokrát v deníčku s názvem Spešl práskla největší trapasy ze svého života. Žádná sebecenzura, hromada černého humoru, brněnský hantec a pořádná dávka nadhledu – to vše je zárukou, že se budete lámat smíchy. Ale nechme bláznivou skorobloncku (jak se autorka s oblibou sama ráda označuje), aby vám knihu představila vlastními slovy. Už třetí deníček Camille G, tentokrát s podtitulem Spešl. FOTO: Albatros Media a.s. Aby depka neměla šanci „Připravte se na pořádnou extra porci smíchu, se kteró se lehce přehópnete i přes ty nejvíc depkoidní měsíce v roce. Tentokrát jsem na sebe práskla nejvíc ultra trapasy z mýho života od mala až po dospěláka, o kterých jsem si myslela, že zůstanó jen k pobavení v rodině. Ale! Jelikož se jedná o spešl smíchoknihu, tak je to venku, a vy si držte kastle, ať se vám nestane při čtení, že se smíchy po... jako já v některých příhodách.“ Sex, žranice a Zbyněček Camille G píše tak, jak jí zobák narostl, a žádné tělesné požitky jí nejsou cizí. Proto se v jejích příhodách dočtete třeba o nespoutaném obžerství, které má často neblahé následky, nebo o divokých večírcích plných alkoholu. A stranou nezůstanou ani autorčiny sexuální eskapády, jejichž hlavním hrdinou je výhradně její milovaný (a výjimečně obdařený) manžel Zbyněček. Ten patří mezi nejvýraznější postavy z autorčina okolí a zamilujete si ho díky jeho suchému humoru i neodolatelnému šarmu. Příhody, ze kterých puritánům praskne žilka Jak už to u Camille G bývá zvykem, vypráví o svých zážitcích od dětství až po dospělost. V jejím speciálním deníčku se tak dočtete o tom, jak z ní rodiče byli věčně na mrtvici i jak se kolem ní děje jedna šílenost za druhou v současnosti. Názvy některých příhod nejsou publikovatelné snad ani po desáté večer, tak nám věřte, že se u nich možná budete červenat, ale zároveň vám pořádně namasírují bránici. A všechny se autorce doopravdy přihodily! Nejlépe to vystihuje věta ze samotné knihy: „Uvěřitelný věci si člověk může vymyslet, ale ty neuvěřitelný se musí stát.“ Tak zahoďte stud a hurá do čtení! Autorčinu novinku i její další knihy najdete v internetovém knihkupectví www.albatrosmedia.cz. ■