Tlusťoška a protekční fracek! Anna Slováčková přiznala, že hejty ze sociálních sítí řešila i na terapii

Anna Slováčková odporné hejty na sociálních sítích řeší i na terapii. Super.cz

"Je to téma, které už jsem chtěla řešit a hudebně pojmout strašně dlouho, až teď se to uskutečnilo. Je to téma, které by se mělo otevírat daleko víc, i když v mojí sociální bublině se hejty přes sociální sítě a nenávistné komentáře, které napíší lidé na internetu, ale do obličeje by vám je neřekli, řeší dost často. Netýká se to jen známých osobností," řekla Super.cz zpěvačka.

Co nejvíc ublížilo jí samotné? "Samozřejmě protekční fracek, to je věc, kterou si nesu pořád. Pak tlusťoška, z toho už člověk začne přibírat i emočně anebo sklouzne do problémů s poruchami příjmu potravy. Pak je tady to věčné srovnávání, které už mě taky nebaví. Lidi mají strašnou sílu na sociálních sítích ublížit. Slovem mnohdy ublížíte víc, než když někomu dáte facku. Chtěla bych je poznat osobně, abych věděla, co jsou zač," svěřila Anička a v našem videu neváhala použít i mnohem ostřejší slova.

"Tisíckrát se mi stalo, že jsem se z toho totálně složila. Člověka, který je psychicky labilnější anebo víc emotivní, to sejme. Je to jedna z věcí, které řeším na terapii, a se kterými se snažím pracovat. Doufám, že se mi to v poslední době začalo dařit. Myslím, že na terapii by měl chodit každý člověk, protože pak bychom se těchto hnusných věcí vyvarovali," míní. ■