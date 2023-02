Nejprve kopaly hroby, pak prodávaly drogy. Čvančarová a spol. se u natáčení Černých vdov baví bizarními scénami

Lucia Siposová hraje v Černých vdovách dealerku. A má nůž na krku. FTV Prima

Pro ni nebylo natáčení vůbec snadné. Sama totiž nejprve moc neuměla jezdit na skútru, což se hned projevilo, protože málem srazila chodce, který rozhodně nepatřil ke komparsu.

„Do té doby jsem na skútru seděla jednou a pak jsem točila. Skoro jsem se zabila, a dokonce tam je jedna scéna, kdy jsem málem srazila reálného chodce, který se připletl do scény. Myslím, že to nakonec v seriálu zůstalo,“ popisuje herečka svoje zkušenosti s řízením. Vše pak ale po natáčení dohnala.

„V létě jsem se na něm konečně naučila, takže jsem měla dobrý základ a projela na něm celou Ibizu.“

Na zadním sedadle v košíčku tak Lucia Siposová rozváží zelené laskominy, které vyrábí Jana Plodková. „Jasně, Uvařila, zalila, zabalila. Kreativitou spíš překypovala postava Lucie, a to především ve formě prodeje oněch lízátek,“ vzpomíná se smíchem Jana Plodková a naráží na scény, kdy je postava Veroniky v podání Siposové v ohrožení.

Lucia Siposová jezdila na skútru. A moc jí to nešlo

FTV Prima

V potemnělém průchodu ji někdo chytne pod krkem a vyhrožuje, že ji podřízne. „Veronika narazila na konkurenci v okamžiku, kdy podnikala. Nůž pod krkem je pravý a kolega ho patřičně svíral v ruce, aby se nic nestalo. Strach jsem neměla, ale lehkou nejistotu snad. Musím říct, že to mělo být jedno z těch vážnějších natáčení, ale zkazil to běh. Režisér Radek Bajgar se bavil tím, jak tam běhám a cupitám. Tohle měla být jedna z těch normálnějších scén, ale já ji dala zase po vzoru Veroniky. I Radek se divil, že konečně můžu dělat něco normálního, a já to nedala,“ smála se Siposová, která se natáčením krimi-komedie značně bavila. ■