Hitmaker Michal David nebyl všude vítán. Pankáči na něj házeli kamení

Michal David v pořadu Po pravdě vzpomínal, jak na něj pankáči házeli kamení.

Ve své době ale také napomohl tomu, že se mohl konat koncert punkových kapel. S kapelou Allegro vystupoval v plzeňském Amfiteátru Lochotín na festivalu, kde koncertovala i legendární německá punk rocková skupina Die Toten Hosen.

Fanouškům punku ale muzika Michala Davida logicky moc nevoněla. Populárního zpěváka tehdy dokonce zasypali kamením! On sám ale na festivalu nekoncertoval jen tak pro své potěšení.

„Je potřeba si uvědomit, proč jsme tam vlastně byli, protože my jako kapela Allegro a já jsme zastřešovali punkový festival, který by nemohl vůbec být, kdybychom tam nebyli my, může to potvrdit i Fanánek, který tam byl. Nebejt nás, tak žádný punkový festival nebyl a Toten Hosen tam nehráli,“ řekl v pořadu Super.cz Po pravdě Michal David.

Od Pragokoncertu, který Michala Davida zastřešoval, ostatně nedostali moc na výběr. Buď v Plzni zahrají, nebo dostanou na půl roku distanc.

„Samozřejmě jsme tam nepatřili, protože to bylo úplně jiné publikum. My jsme dělali hezký a líbivý pop, punk je tvrdá muzika, bohužel nás tam tehdy Pragokoncert poslal jako takové volavky, které si to odskákaly, což možná do dneška nikdo neví,“ prozradil David.

Fanoušci je tam přijali nelibě, a jak už jsme zmínili, házeli po nich kamení. „Vysvětlil jim to až tehdejší moderátor a DJ Jožka Zeman s tím, že Michal je tu proto, aby vůbec měli festival, pak se to uklidnilo, my dohráli a už na nás nikdo nic neházel,“ vzpomínal David na nepříjemnou zkušenost z tehdejší doby. ■