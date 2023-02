Výměna manželek nabídne perlu za perlou: Srážka s autíčkem i hádka kvůli špinavým vypínačům

Výměna manželek bude opět plná hádek. TV Nova

Nový díl Výměny manželek bude opět peprnou podívanou. Hádky budou časté zejména u Karolíny, která přijede do skromného bytu, kde ji zaskočí nepořádek v kuchyni a náhradnímu manželovi to dá pořádně znát. Ač má sama po boku muže, vedle kterého se cítí nedoceněná a občas jako služka.

„Už jsem na to neměl sílu. Drhnul jsem to, co to šlo,“ postěžoval si Tomáš, kterému Karolína nařídila, aby uklidil v kuchyni. Jenže vynechal vypínače od světel a oheň byl na střeše.

„Světlo ani vypínač se neumývá? Tady máš taky špinavý vypínač. Jsi vyučený kuchař, tak bys měl vědět, že má být v kuchyni stoprocentní čistota. Jsi naštvaný, že jsi to udělal blbě. Udělal to, kam mu to bylo pohodlné,“ řekla Karolína se slovy, že mu podrazila ego.

„Kdyby aspoň řekla, že je to dobrý a snaha se cení. Úplně mi leze krkem a mám jí plné zuby,“ reagoval náhradní manžel.

A ani Mirka to nemá v nové domácnosti úplně jednoduché, zejména bojuje s technikou. S Jardou si rozumí, ale nelíbí se jí, kolik času děti tráví s tabletem v ruce. Jsou zvyklé se na něj dívat i během jídla.

Mirku navíc málem ranila mrtvice, když šla s rodinou na procházku do přírody. Tam si vzal náhradní syn auto na dálkové ovládání a menší úraz byl na světě.

„Jako je to dost rychlé, trošku jsem z toho nervózní a mám před takovými věcmi respekt,“ řekla Mirka těsně před srážkou auta s malou holčičkou. ■