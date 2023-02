Plekanec uspořádal Šafářové tajnou oslavu narozenin! Obrovské překvapení a divoký tanec na stole

Lucie Šafářová oslavila narozeniny ve velkém stylu Super.cz

"Někdy vás někdo překvapí, ale tohle překvapení… Stále nemám slov! Děkuji! Všem kamarádům, co přijeli ze všech koutů ČR, i když mají malé děti nebo před porodem a děkuji mamince za hlídání. No a teda Tomáši, lásko, tohle celé vymyslet, zorganizovat, utajit a to, že přijel zazpívat a oslavit to s námi náš oblíbený Marek Ztracený (38) a jeho skvělý kytarista Patrik Bartko? Wow, tak to byla PÁRTY! Děkuji! Byli jste peckový!" byla v šoku Lucie, která si oslavu velmi užila.

Ztracený je velký oblíbenec Šafářové, nechyběla ani na jeho koncertě v O2 Areně. Během jeho vystoupení na oslavě dokonce Lucii rozparádil tak, že své taneční kreace rozjela na stole. "Věděla jsi to?" zeptal se Ztracený a na to dojatá Lucie zakroutila hlavou, že ne. ■