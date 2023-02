Před pár dny fotila v místě, které v Turecku zasáhlo zemětřesení. Exkluzivní informace od české krásky, jež tam nyní žije

Karolína Kopíncová Michaela Feuereislová

"Istanbul je naštěstí na druhé straně Turecka a tady jsme nic necítili, ale když si představím, že pár dní zpět jsem v té oblasti byla na focení, konkrétně v Diyarbakiru, mám husí kůži. Chudáci lidé, je mi to moc líto," řekla Super.cz Kopíncová.

Uvažovala, že by z Turecka odcestovala. "Musím přiznat, že jsem přemýšlela o tom, že si tady ten pobyt zkrátím. Napřed přišla výstraha ohledně možných teroristických útoků, o týden později zemětřesení. Taky je v tuto chvíli méně castingů i práce v porovnání s předchozími čtrnácti dny," vysvětluje Karolína.

"To jsem měla mnoho krásných focení, také denně bylo 5-6 castingů, ale nevím, zda to mohu přisuzovat možné teroristické hrozbě, může to být pouze shoda náhod, uvidíme, co přinese další týden," říká modelka s tím, že má s tureckou agenturou smlouvu, kterou musí splnit.

"Podle smlouvy tady musím zůstat minimálně měsíc a půl. A ještě mi chybí čtyři dny teprve do měsíce. Věřím, že pokud bych se opravdu cítila v ohrožení, dalo by se s nimi domluvit, ale prozatím mám v plánu tady měsíc a půl vydržet," dodala Kopíncová. ■