Bývalka Kanyeho Westa se sice snažila, ale výstřih až k pupíku neuhlídala

Chaney Jones Profimedia.cz

Modelka Chaney Jones (25) se zapsala do povědomí veřejnosti jako přítelkyně Kanyeho Westa (45) a rovněž jako dvojnice jeho exmanželky Kim Kardashian. Ačkoli už i ona patří mezi jeho ex, zatím si drží prvenství v délce vztahu, které rapper po rozvodu s televizní hvězdou udržoval. Po jeho boku se Chaney objevovala necelého půl roku. I to přitom stačí, aby jí byli paparazzi v patách, když se vydá například na večeři do restaurace...