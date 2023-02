Vyhlazená Madonna vs. její slavné vrstevnice, které umí stárnout s grácií. I v Hollywoodu to očividně jde!

Madonna a její slavné stejně staré kolegyně... Profimedia.cz

Poté, co se Madonna (64) objevila v neděli večer na cenách Grammy, byli fanoušci jejím aktuálním vzezřením konsternováni. Zpěvačka se zřejmě snaží dělat všechno pro to, aby zastavila čas, ale její touha po věčném mládí se obrací spíš proti ní. Přitom se stačí podívat na některé její slavné vrstevnice, které to s úpravami tolik nepřehánějí, u nichž by se možná mohla popová legenda inspirovat...