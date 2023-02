Ještě nebyla na světě, když dávali Titanic. Lidé se smějí údajné přítelkyni Leonarda DiCapria, které je teprve 19

Eden Polani je nejspíš novým objevem slavného herce. Profimedia.cz

Herec je známý tím, že chodí jen se ženami do pětadvaceti let. Naposledy se scházel s třiadvacetiletou dcerou seriálového Odpadlíka Lorenza Lamase Victorií. Jenže po Novém roce už spolu nebyli viděni, a tak by se dalo říct "kdeže loňské sněhy jsou". Před pár dny se Leo na večírku objevil vedle jiné krásky, modelky Eden Polani, které je teprve devatenáct. A zdá se, že to už je i na jeho fanoušky příliš.

Na Twitteru se rozjela velká diskuse o tom, jak moc mladá Leova nová společnice vlastně je. „Je tak mladá, že její středoškolské vzdělání přerušil covid,“ objevilo se v komentářích. „Nová přítelkyně se ještě nenarodila, když měl Titanic premiéru, zaznělo v jiném komentáři. „Někdo musí zastavit Leonarda DiCapria. Před deseti přítelkyněmi to bylo vtipné,“ reagoval jiný účastník diskuse. A další se dokonce navezl i do hercova ekologického aktivismu. „Leonardo se bojí změny klimatu jen proto, že chce zanechat lepší svět pro své přítelkyně.“

A kdo je vlastně Eden Polani? Jedná se o modelku, která v současné době žije v Los Angeles a možná už i díky Leonardovi získává stále více sledujících na sociální síti. Pracuje pro agenturu ITM Models, objevila se na obálce časopisu Glamour a účastnila se řady modelingových kampaní po celé Evropě. ■