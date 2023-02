Začal suchý únor! Výživářka britské královské rodiny prozradila, na co si dát pozor. A tady je její recept na hubnutí!

Začal suchý únor! Čeho se vyvarovat? Tohle prozradila výživářka britské královské rodiny Super.cz

"Než abych své pacienty trápila tím, že musí vydržet pár týdnů nepít, říkám, že je to o balancu, dát si třeba čtyři pět dní bez alkoholu. Zbylé dny pít kvalitnější alkohol, jako je červené víno, které je zdravé, má v sobě resveratrol. Brát k tomu vitaminy, výživové doplňky, aby se játrům pomáhalo," řekla moderátorce Gabriele Wolfové (43) v naší talk show Superchat Peacock.

Gabriela je také proti drastickým dietám nebo kompletní abstinenci na určitý čas. "Podle mého názoru a zkušenosti to nemá cenu. Drastické diety, kterých je hrozně moc, nemají smysl. Nemá smysl dělat nic, co nemůžete následovat celý život. A také nesouhlasím s tím, aby se něco z jídelníčku, ze života dávalo kompletně pryč. Když někomu vezmete zcela alkohol, tak způsobíte mohem větší stres, než když mu necháte každý večer skleničku červeného vína, které je zdravé," vysvětluje.

Když by měla na hubnutí doporučit jednu věc, která by to byla? "Mám ráda přerušovaný půst. Dá se to dodržovat a má to efekt. Je to lehké, není to drastická dieta. Můžete si vybrat, jaký plán je ideální, kolik chcete zhubnout, jak máte náročný pracovní život. Jde to uzpůsobit. Je to mnohem efektivnější, protože se dá dlouhodobě dodržovat," dodala Peacock. ■