Šílená zkušenost Češky, která se stará o jídelníček britské královské rodiny. Její spolubydlící jedla jen vatu namočenou v džusu

Gabriela Peacock promluvila o drsných dietách v modelingu. Super.cz

Gabriela Peacock (43) je nutriční specialistka vyhledávaná světovými celebritami. O jídelníček se stará také členům britské královské rodiny. Začínala v patnácti letech jako modelka ve světových metropolích jako Paříž nebo Milán, do Anglie se přesunula o pět let později.

V modelingu se drží drastické diety, dívky musí být doslova kost a kůže, mluví se také o tom, že není výjimkou, že aby si udržely extrémně nízkou váhu, jedí jen obyčejnou vatu. Je to jen pověra, nebo to sama zažila?

"Je to strašný, extrémní způsob hubnutí. Bohužel jsem to zažila u mé blízké osoby. Měla jsem v Paříži kamarádku, modelku, se kterou jsem bydlela a která to praktikovala. V té době se ještě říkalo, že se vata má namáčet do pomerančového džusu, aby to bylo sladké a lehce se to spolklo," prozradila Peacock moderátorce Gabriele Wolfové v naší talk show Superchat.

V současné době věří, že zdravý životní styl praktikují i modelky čím dál častěji. "Já doporučuji vlákninu. Dělá to samé, nabyde v žaludku, budete jíst méně," vysvětluje. "A je to opravdu zdravější než vata," dodává s úsměvem Gabriela.

Právě výživové doplňky jsou velkým trendem v Anglii. "Vždy mě zajímala biochemie. Někteří lidé nezvládají dokonalý jídelníček, výživový doplněk je pro mě číslo jedna, co doporučím. Zlehčuje to život. Pro mě to je koncentrovaná biochemie. Kolik byste musela sníst brokolice? Já to dám do jedné pilulky, která to v sobě má koncentrovaně. V Anglii se tomu velmi daří," vysvětluje.

Gabriela Peacock v pořadu Superchat: Češka se přátelila s princem Harrym, co řekla o Meghan?

Super.cz Superchat

Co považuje za nejdůležitější? "Multivitamin je nejdůležitější, to je základ. To je pro mě číslo jedna. K tomu například astaxanthin, to je silný antioxidant, chrání nám játra před volnými radikály, pro pokožku a také již zmíněná vláknina. To slovo je hrozně nesexy, ale pro zažívání je zásadní. Nejíme jí nikdo hodně. Zeleniny, nesladké ovoce, zrna. To je důležité. Vláknina vše čistí a balancuje v těle," uzavřela Peacock. ■