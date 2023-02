Hokejista David Pastrňák svým příspěvkem naštval pěknou řádku lidí. Zavalili ho negativními komentáři

David Pastrňák si neuvědomil, jak moc jednou fotkou naštve fanoušky. Profimedia.cz

„Vnímáte dění kolem sebe? Sledujete, co Ovečkin reprezentuje? Chápu sportovní rovinu té fotky. Ale teď přeci nejde o hokej!“ napsal Davidovi jeden ze sledujících a další lavina komentářů se okamžitě rozjela. „Moc pěkná fotka. Vedle podporovatele masového vraha. Však vraždí jen vedle slovenských hranic. Koho by to zajímalo. A politika do sportu přece nepatří,“ psalo se v následujícím komentáři.

Celý příspěvek se stal ještě nešťastnějším tím, že charismatický sportovec k fotce přidal smajlík bomby. Po smršti odsuzujících komentářů Pastrňák snímek s Ovečkinem raději smazal.

Kromě nešťastné fotografie se Davidu Pastrňákovi v zámoří daří. Za dosavadních 51 zápasů základní části NHL už má na kontě 72 bodů. A daří se mu i v soukromí. Jeho přítelkyně Rebecca Rohlsson nedávno na fotkách ukázala prsten na levé ruce, zřejmě je tak jejich veselka na spadnutí. ■