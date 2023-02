Královna bikin Chloe Sims se na pláži předvedla v plavkách ve stylu „underboob“ a ukázala i vypracovaný zadeček

Chloe Sims Profimedia.cz

Televizní diváci mohou Chloe znát jako nejdéle působící členku reality show Jedině v Essexu. Pořad o tom, jak lidé žijí v anglickém hrabství Essex, Chloe zajistil velkou slávu a teď dokonce se svou rodinou v Los Angeles natáčí novou reality show The Sims. Podle magazínu MailOnline by si rodina měla za vysílání přijít na šestimístnou částku, která se pak s dodatečnými výdělky zvýší na miliony dolarů. O současné slávě Chloe svědčí i to, že ji nedávno na svou oslavu pozvala i slavná zpěvačka Rita Ora.

Chloe se ale vede i v lásce, momentálně randí s nizozemským obchodníkem, a tak není divu, že si dny volna užívá bezstarostně na pláži v doprovodu své půvabné kamarádky. A protože poctivě pracuje na své postavě, může předvést své tělo v celé kráse. Černé bikiny zrovna nenechaly velký prostor k fantazii, když odhalily nejen modelčiny vnady, ale také celý zadeček. Na to, jak jí to slušelo, mrkněte v naší galerii. ■