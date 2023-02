Pil bych vodu, ve které se koupete. Cindy Crawford se nechala vyfotit ve vaně, ukázala dokonalé nohy a fanoušci šílí

Cindy Crawford Profimedia.cz

V poslední době se o ní mluví spíše v souvislosti s její dnes už velmi slavnou dcerou, modelkou Kaiou Gerber. I ona sama má ale stále co nabídnout. Cindy Crawford (56) ani pár let před šedesátkou neztrácí nic ze svého půvabu.

Ani bývalým topmodelkám se ovšem nevyhýbá krize středního věku. Cindy si před časem postěžovala, že se byla ochotná smířit s tím, že její pleť už s přibývajícím věkem nebude to, co bývala, ale že nevěděla, že se změní i její vlasy. „Všichni vám říkají, že vaše pokožka zestárne, ale nikdo vám neřekne, že zestárnou i vaše vlasy. Očekávala jsem, že budu mít šedivé vlasy, ale ne to, že se změní i jejich textura, budou křehčí, více vypadávat a budou nevýrazné,“ řekla Cindy magazínu InStyle s tím, že krásné vlasy závidí právě své dceři Kaie, která vypadá jako ona před lety.

Krizi středního věku jí teď pomáhá zmírnit osobní kouč, kterého si najala v listopadu právě proto, aby jí pomohl vypořádat se se zvyšujícím věkem. A jak se zdá, sezení už přinášejí svoje ovoce. Zatímco dosud si bývalá topmodelka dávala na sociální sítě hlavně archivní odhalené fotky, teď neváhala a nechala se vyfotit ve vaně, kde ukázala hlavně své stále dokonalé nohy. A fanoušci takové foto kvitovali s povděkem.

Cindy se ponořila do vany.

„Pořád bych pil vodu, ve které se koupete,“ napsal jí jeden. „Je to stále nejkrásnější žena na světě,“ přidala se jiná fanynka. „Ty nohy...páni, Cindy,“ napsal další. Modelka se tak určitě nemusí bát, že by s přibývajícím věkem o své obdivovatele přišla. ■