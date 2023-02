Na světové soutěže krásy se mohou přihlásit i ženy s penisem. Jak tuto konkurenci vnímají modelky a vítězky Miss?

Česká Miss Universe popsala, jak mladé modelky vnímají, že se na soutěže krásy mohou přihlásit i transsexuální ženy. Super.cz

Moderní doba jde nezadržitelným způsobem dopředu a světové soutěže krásy umožňují účast i osobám, které by dříve neměly vůbec šanci. Řeč je především o ženách, které byly dříve muži. Jak vnímá dnešní generace modelek, že na prestižní soutěže se může přihlásit například žena s penisem?

„Řekla bych, že jsem novým věcem hodně otevřená, ale podle mě by ty soutěže krásy měly být stále o ženách. Jsou i mužské soutěže krásy, ale podle mě by to mělo být o té ženské kráse,“ svěřila se Česká Miss Universe Vanesa Švédová v našem pořadu Superchat, kam přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34).

Sama Vanesa přiznala, že moderní doba jí daleko více otevřela oči. „V dnešní době je ta krása těžce definovatelná, že už je to takové, že já vidím krásu ve více lidech, než jsem viděla dřív. Byla jsem oslepena světem modelingu a v dnešní době je to velice rozmanité. Ale na ty světové soutěže by měly stále jezdit ženy,“ dodala během našeho rozhovoru.

Charismatická vítězka soutěže Česká Miss Essens 2022 se nyní chystá Česko reprezentovat na Miss Universe. V pořadu se rozpovídala o tom, jak přípravy na prestižní světový galavečer probíhají, a také nám poodhalila více ze svého soukromí. Superchat s Vanesou Švédovou si můžete poslechnout také ve všech podcastových aplikacích. ■