Nedůvěra, výsměch a lehká šikana. Vítězka soutěže krásy popsala, čemu jako malá musela kvůli svému snu čelit

Česká Miss Universe Vanesa Švédová už odmalička věděla, že právě modeling je tím, čím by se chtěla živit. Ale vyrůstat s tímto snem na malém městě může být oříšek. Často se tak především na základce setkávala s předsudky a někdy až s výsměchem.

„Přímo na vesnici to asi nikdo neřešil nějak extra, ale na základce jsem se určitě nesetkávala s pozitivními reakcemi. Zvlášť když člověk s něčím začíná, tak mu ti lidé úplně nevěří, že by se mohl někam dostat, posunout. Občas jsem to schytávala, že já a modelka, pardon,“ svěřila se sympatická brunetka v našem pořadu Superchat.

Dá se tedy mluvit o náznaku šikany kvůli těmto snům. „Já si myslím, že je to takhle, nechci říct všude, ale dá se říct, že jo,“ dodala Vanesa.

Dnes už to považuje za minulost a má radost, že se její sen stal opravdu skutečností. „Tak teď už nejsem naštěstí na základce, už jsem v prváku na vejšce, i učitelé ze střední si všimli a napsali mi, že mi gratulují, a už ten přístup je jiný. Jsem ráda, že to všichni vzali pozitivně a snaží se mě podporovat, a je to příjemnější než ve třinácti,“ dodala Vanesa Švédová, která naši zemi bude reprezentovat na Miss Universe.

