Pár dní po odvážném focení Gisele Bündchen šel do prádla i její cudný ex Tom Brady! A je to parádní podívaná

Vydá se Tom Brady po odchodu 'do důchodu' po profesních stopách své exmanželky Gisele? Profimedia.cz

Jen pár dní po oznámení svého odchodu do důchodu, který by prý tentokrát měl být už definitivní, překvapil Tom Brady (45) své fanoušky fotografií ve spodním prádle. Sportovec, který byl v minulosti považován spíše za zdrženlivého, se předvedl v boxerkách své značky Brady. Že by své exmanželce Gisele Bündchen (42) začal fušovat do řemesla, nebo jí snad chtěl ukázat, o co přišla?