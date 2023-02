Dcera Davida Hasselhoffa je vdanou paní: Podívejte, jak jí to slušelo jako nevěstě

Dcera Davida Hasselhoffa Taylor už je vdanou paní. Profimedia.cz

Podle informací magazínu People se svatby účastnilo 186 hostů a nevěsta se prý neubránila slzám. „Myslím, že důvod, proč jsem začala plakat, byl v momentě, kdy jsem uviděla svého tátu, protože on byl vždy světlem mého života. Je tak podporujícím a milujícím tátou a já vím, jak moc mu záleží na mém blahu a štěstí,“ řekla Taylor magazínu People s tím, že ji tatínek provedl svatební uličkou, když hrála její oblíbená skladba Bittersweet Symphony.

První novomanželský tanec si Taylor a Madison nacvičili na píseň Can’t Help Falling in Love With You v podání živé kapely. Hosté si pak kromě jahodovo-vanilkového dortu s červenými růžemi mohli pochutnat na hovězím wellingtonu, pečínce, těstovinách, grilovaných sýrech, salátech a spoustě dalších dobrot.

Hvězda Pobřežní hlídky má ještě mladší dceru Hayley, a to s jeho bývalou manželkou Pamelou Bach, s níž se rozvedl v roce 2006. Od roku 2018 je ženatý s Hayley Roberts, s níž ovšem tvoří pár již téměř dvanáct let. ■