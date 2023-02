Dana Morávková dostává nabídky na taneční vystoupení: Opět oblékne šaty, v nichž ukázala stehna až k rozkroku

Dana Morávková se po Roztančeném divadle zamilovala do tance. Super.cz

"S mým tanečníkem Danielem Jurčou jsme si slíbili, že budeme tančit dál. Tančíme ale zatím jenom pro sebe. Lidi mi sice píší, že bych měla jít do StarDance, ale já už tam kdysi byla," vysvětlovala. Tomu, že by měla zatančit na nějaké akci, se ale urputně nebrání.

"Dokonce už jsme jednu takovou akci měli, byla to charita a udělali jsme to rádi. Kdyby přišla nějaká nabídka na moderování, kde by chtěli, abych zároveň zatančila, určitě bych Danielovi řekla, jestli bychom tam ty dva tance, které máme hotové, zatančit mohli. A půjčila bych si na ně i ty stejné šaty," upřesnila.

Danu jsme potkali na představení nového seriálu Půlnoční zpověď, který natočila pro kanál Prima Plus. Čeká ji ale i bohatá divadelní sezóna. "Zkouším hru Bavič, která se bude uvádět od 5. dubna v Divadle Bez zábradlí," láká své fanoušky. ■