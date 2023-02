Půjde to i s malými ňadry? Tahle krásná Češka, které se jako malé vysmívali, se chystá na Miss Universe

Vítězka soutěže krásy míří ma Miss Universe. Vanesa Švédová popsala, co všechno přípravy obnáší. Super.cz Superchat

Vanesa Švédová přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34) a přišla jako host do našeho pořadu Superchat, aby nám prozradila své další plány, ale i poodhalila více ze svého soukromí.

Tato kráska bude například reprezentovat naši zemi na Miss Universe. „Zatím se na to připravuji hlavně psychicky. Máme se teprve začít s Misskou starat o národní kostýmy a o všechny možné večerní róby. Také abych se naučila malovat a upravit se. Na tom bychom měli pracovat pořádně. A pak mě toho čeká ještě dost, uvidíme, řekneme si třeba za 3 nebo 4 měsíce, jak jsem pokročila,“ smála se Vanesa během rozhovoru.

Když se Vanesa stala nejkrásnější dívkou minulého roku, mnoho mužů si postesklo, že mají smůlu. Svou lásku už našla, je šťastně zadaná a žádného jiného nápadníka tedy nehledá.

„Potkali jsme se v práci, dříve jsem dělala barmanku. Takže jsme se poznali tak, že mi přišel k baru.“ Nyní je jí velkou oporou. „On byl od začátku přesvědčen, že Miss vyhraju. On fakt pokaždé, když jsem jela na nějaké soustředění, byl vždy přesvědčen, že to jeho přítelkyně vyhraje,“ poodhalila Česká Miss Universe své soukromí.

Objevují se ale komentáře, že tato devatenáctiletá modelka není příliš vyvinutá v oblasti hrudníku. Jak to ona sama vnímá? Dokáže si představit, že by si nechala udělat umělá prsa? „Tím, že jsem nebyla obdařená déčkama, tak jsem se nad tím i zamyslela, ale řekla jsem si, že ne, že bych chtěla zachovat tu přirozenost. Věřím, že někomu to zvedne sebevědomí, ale nejsem ten typ, co by si to nechal udělat.“

Jako malá se také setkávala s předsudky a někdy až s výsměchem, když řekla, že chce být modelkou. Jaké to bylo pro dívku, která sní o modelingu, vyrůstat na malém městě? To i mnohem více se dozvíte v našem pořadu Superchat, který si můžete pustit ve videu nahoře anebo jej poslouchat ve všech podcastových aplikacích. ■