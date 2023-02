Přítelkyně Jaromíra Jágra budila pozornost v saku s hlubokým dekoltem: Ňadra si raději přelepila náplastí

Dominika Branišová Super.cz

V zeleném kostýmku byla Dominika k nepřehlédnutí. A přestože byly venku teploty pod bodem mrazu, pod sako s hlubokým dekoltem si nic nevzala. „Model mám od Zuzany Lešák Černé, máme podobný styl a co mi Zuzka vybere, tak se trefí,“ svěřila se Super.cz Dominika s tím, že si model zajistila tak, aby nedošlo k faux pas. „Mám to podlepené. Není toho moc vidět, ale kdyby náhodou mám to pojištěné,“ prozradila modelka.

Jaromíra Jágra s modelkou Evou Čerešňákovou pojí dlouholeté přátelství, a tak ji na křtu s radostí podpořili. Zda by společně vyrazili na pouť do Santiaga de Compostelo, o které modelka napsala, by však bylo téma k diskuzi. „Musela bych potrénovat a Jarda nevím, nemá moc rád procházky, tak nevím, zda by šel na nějaký výšlap, ale vzhledem k tomu, že je to spojené s křesťanstvím, tak by možná překvapil,“ řekla nám Dominika, která se modelingu věnuje už jen sporadicky.

„Mám na starosti Jardovu značku, která vyšla minulý rok. Neměla jsem s tím zkušenosti a dostala jsem to celé na starosti. Baví mě to, ale je toho dost,“ prozradila Dominika Branišová. ■