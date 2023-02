Princezna z Řachandy před pár dny oznámila těhotenství: Rostoucí bříško ještě bravurně schová pod šaty

Denisa Pfauserová Super.cz

Nyní se s rostoucím bříškem objevila poprvé ve společnosti. Pod volnými béžovými šaty s krajkou se jí podařilo těhotenství ještě celkem bravurně skrývat. „Cítím se skvěle. Neměla jsem žádné těhotenské nevolnosti, nebylo mi zle, jen mi roste bříško a cítím se dobře,“ svěřila se Super.cz Denisa Pfauserová, která byla jednou z kmoter nové knihy Evy Čerešňákové.

Herečka stále sportuje a věnuje se práci, ve které by chtěla setrvat co nejdéle. „Uvidíme, co mi těhotenství povolí. Pořád běhám a udržuji se pro nějaký psychický stav, sport mi pomáhá a baví mě. Dokud mě tělo pustí, tak pořád sportuji dál a pracovat bych chtěla, dokud to půjde. Všichni v divadle vyčkávají a myslím, že budou mnozí rádi, že vydržím co nejdéle,“ svěřila se Denisa na křtu knihy Úlet civilizované holky, popisující výpravu do Santiaga de Compostela, kterou herečka zdolala již dvakrát, a to dokonce sama.

„To moje první odhodlávání bylo těžší a složitější, ale člověk je na sebe pyšný, že něco takového zvládl, ten pocit se nedá popsat, když to dojdete, je to nádherné,“ dodala Denisa. ■