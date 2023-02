Takhle jí to sluší v 6. měsíci: Těhotná Čerešňáková promluvila o svatbě, stihne veselku před narozením miminka?

Eva Čerešňáková Super.cz

Je to pár dní, co se modelka a moderátorka Eva Čerešňáková (36) pochlubila krásnou novinkou. Zanedlouho se stane poprvé maminkou. S rostoucím bříškem se nyní poprvé objevila ve společnosti. A to na křtu své nové knihy, popisující její cestu do Santiaga de Compostela.

Loni v září se Eva se svým přítelem zasnoubila. To, že její ruku zdobí nový šperk, se jí podařilo tajit dva měsíce. S novinkou, že čeká první miminko, přišla také až nyní, kdy je v 6. měsíci těhotenství. „Seběhlo se to relativně rychle. Musím říct, že to nebylo úplně plánované. Partner mluvil o miminku od počátku vztahu a já jsem si ho dobírala, že jestli chce miminko, tak to až po svatbě. Že dokud se nevezmeme, tak je to téma až na později. Pak mě požádal o ruku a najednou to přišlo,“ svěřila se Eva Čerešňáková, která s rostoucím bříškem vypadá fantasticky.

Těhotenství zvládá bez potíží, a tak může i nyní stále sportovat. „Mám krásné těhotenství, vyhnula jsem se ranním nevolnostem. První měsíce jsem zažila šílenou únavu, teď už je to lepší,“ svěřila se Eva. „Nějakou dobu jsem pokračovala s tenisem, pak jsem se rozhodla od Vánoc, že už raději ne, jak začalo růst bříško, teď střídám běh s chůzí,“ dodala nastávající maminka, která knihu o své pouti do Santiaga pokřtila spolu s Denisou Pfauserovou (34), která je také v očekávání a na pouť vyrazila již dvakrát.

Přestože Eva původně plánovala, že napřed oblékne svatební šaty, veselku do porodu už nestihne. „Bohužel ji nezvládneme do porodu, není to mnou preferovaný scénář, já jsem konzervativnější typ, že nejdříve svatba a pak dítě. Ale pamatuji si do dneška, jak v náboženství před mnoha lety pan farář říkal, že dítě může vzniknout, když chce Bůh, žena a muž, nikdy nevznikne, když chce žena a muž, takže u nás Pán Bůh asi chtěl,“ prozradila modelka s tím, že ještě sama neví, zda bude svatba letos, nebo až v příštím roce.

„Nechceme svatbu v zimě, s bříškem a ubývá také sil, tak je spíš otázka, jestli ještě letos, nebo až příští rok,“ dodala Eva Čerešňáková na křtu knihy, který probíhal v hotelu v Praze a přišla ji podpořit řada známých osobností. Mezi hosty nechyběl Jaromír Jágr (51) s přítelkyní Dominikou, moderátorka Lucie Křížková (38) nebo modelka Eliška Bučková. ■