Madonninu dceru doprovodila na Grammy pěkná nestyda. Na fotografy vystrčila pozadí z okénka auta

Lourdes si vzala s sebou vypečenou kámošku... Profimedia.cz

Minulý týden se stal Lourdes Leon trapas, když dorazila na přehlídku Marca Jacobse pozdě a již nebyla vpuštěna dovnitř. A tentokrát pro změnu zvolila poněkud kontroverzní doprovod na udílení hudebních cen Grammy do Crypto.com Areny v Los Angeles.

Kdo by čekal, že šestadvacetiletá Lourdes přišla jako doprovod maminky Madonny, která se v neděli večer objevila na pódiu, když uváděla vystoupení Sama Smithe a Kim Petras, byl by na omylu. Lourdes se na červeném koberci držela za ruku s někým úplně jiným, a to s kamarádkou Trinity Vigorsky. Ta je americkou umělkyní a multiinstrumentalistkou. S Lourdes se znají dlouhé roky a údajně aktuálně spolupracují i na společné písni.

Kamarádky společně z akce rovněž odjížděly, a když se okolo nich udělalo rušno a cílem fotografů bylo zachytit především Lourdes ve vozidle, odhodlala se její kamarádka k dost radikálnímu gestu. Na fotografy vystrčila zadnici, což si vyžádalo vzhledem k charakteru jejího outfitu ve fotogalerii jistou korekci. ■