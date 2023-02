Ben Affleck boří internet! Fanoušci nemůžou z jeho útrpného výrazu při vystoupení, zatímco JLo paří

Ben Affleck má občas poněkud utrápený výraz... Profimedia.cz

us: enjoying some of the best music motown has put out.



ben affleck: pic.twitter.com/qQm274YVye — aaron. (@theaaronwash) February 6, 2023

Ben si možná musel tak trochu splnit společenskou povinnost a doprovodit svou ženu na udílení prestižních hudebních cen, kde měla Jennifer důležitou roli – předávala totiž cenu za nejlepší popové album roku. Herec podle očitých svědků po celý večer vypadal, jako by odpočítával každou minutu do konce.

Záběry Bena, kterak téměř s útrpnou tváří sleduje Wonderovu známou píseň Higher Ground, obletěly svět a lidé se baví tím, jak to „Ben zase jednou zabil.“ Jeden uživatel trefně poznamenal: „Vypadá, jako by byl radši u zubaře,“ a další to viděl podobně: „Zdá se, že by chtěl být raději u Dunkina,“ čímž připomněl hercovu oblibu v koblihách Dunkin Donuts.

Není to přitom poprvé, co se Benův výraz stal virálním. V roce 2016 se jako internetový mem rozšířil takzvaný ‚Smutný Affleck‘, kdy byl herec zachycen během rozhovoru k propagaci filmu Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti v době, kdy byly zveřejněny vlažné recenze snímku. ■