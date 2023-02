Ňadra natolik dmoucí, že je korzet skoro neunesl. Beyoncé na předávání cen Grammy ohromila obřím dekoltem

Beyoncé Profimedia.cz

Beyoncé (41) měla v Los Angeles svůj velký večer. Přestože už byla nejúspěšnější umělkyní v historii Grammy, ještě čtyři sošky jí chyběly k tomu, aby překonala rekord dirigenta Georga Soltiho, který získal celkem 31 cen. A povedlo se. Zpěvačka si během večera přišla díky albu Renaissance celkem na čtyři sošky, a s 32 cenami tak dirigenta předstihla.

Zpěvačka, herečka, producentka, textařka, módní návrhářka a maminka tří dětí ale nezaujala jen svými výhrami. Na pódiu za ceny poděkovala v napěchovaném korzetu, který jen tak tak unesl její vnady. Zdálo se, že v některých chvílích by stačilo jen opravdu málo a diváci by viděli i to, co může spatřit jen manžel Beyoncé, americký rapper Jay-Z. Nakonec ale korzet vše ustál a zpěvačka si v klidu mohla odnést své sošky za nejlepší taneční/elektronický počin, nejlepší taneční/elektronické album, nejlepší R&B skladbu a nejlepší R&B počin. ■