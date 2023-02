Reklama na dokonalost i bez retuše: Břišáky Elsy Pataky (46), sexy táta Hemsworth a dvojčata, která v osmi letech válí na surfu

Chris Hemsworth s Elsou Pataky a jejich synem Sashou Profimedia.cz

Herečka španělského původu, která učarovala o sedm let mladší hvězdě Avengerů, má ještě desetiletou dceru Indii, ale při pohledu na její vysportovanou postavu máte dojem, že se díváte na vysportovanou dvacítku.

Elsa má zkrátka skvělé geny a v kombinaci s jejím životním stylem a sportovním duchem, kdy je v posilovně jako doma, je výsledek přesně takový, jaký vidíte na fotkách. Pataky prostě nepotřebuje žádnou retuš ani pózování, díky němuž si mnohdy šikovné celebrity a influencerky umí ‚zázračně‘ prodloužit nohy či ubrat pár kilo.

Ovšem co se může zdát jako dovolená snů u oceánu u protinožců, to je ve skutečnosti u Elsy a Chrise úplně normální trávení volného času. V přímořském městě Byron Bay totiž rodinka bydlí, a to v krásném monstrózním moderním sídle v hodnotě 30 milionů dolarů, kde nechybí například vlastní posilovna, lázně, kinosál či bazén na střeše. Navíc je to coby kamenem dohodil právě od oceánu, což Chris jako vášnivý surfař možná oceňuje nejvíc... ■