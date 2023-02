Vaše štěstí sídlí v bříšku. Věřte svému šestému smyslu

Objevte miliardy důvodů, proč začít svůj den s úsměvem Foto: shutterstock.com

Je to právě bříško, které je v čínské a indické mytologii považováno za sídlo lidské duše. Zároveň je i symbolem zrodu nového života. Současná společnost ho ale bohužel vnímá spíše jako svou nedokonalost a zdroj komplexů. Pojďme to změnit!

Bříško je centrem našeho zdraví

FOTO: shutterstock.com

Šestý smysl aneb Když nás šimrá v břiše

Každý z nás někdy zažil pověstné šimrání v břiše. Tento těžko popsatelný pocit, který by se dal přirovnat k šestému smyslu, ale není jen teoretickým fenoménem přírodních věd. Každý z nás máme totiž ještě druhý mozek… Kde? V břiše!

S tím, jak vědci objevují, že to, co se dostává do našich střev, by mohlo souviset s našimi náladami, chováním a myšlenkovými procesy, dostává slovní spojení „vnitřní pocit“ úplně nový význam.* Znáte pocit vnitřního chvění? Cítíte občas „motýly v břiše“? To si jen vaše střevo povídá s myslí. Pocity v trávicím traktu tedy mohou působit na to, jak se cítíte, jestli máte dobrou nebo špatnou náladu.

Začněte den lépe a dopřejte si zdravější snídani s Activií. Čtyři miliardy probiotik, výborná chuť a vápník pro váš dobrý pocit

activia.cz

Miliardy důvodů, proč začít svůj den jinak

Žít tak, abychom měli zdravá střeva, je jedním z klíčů ke zdraví. A to nejen těla, ale i mysli. Složení střevního mikrobiomu (dříve označovaného jako mikroflóra) má zásadní vliv na náš organismus. Je to právě mikrobiom, který informuje náš mozek o tom, jestli má v našem těle ukládat či spalovat tuky, a dokonce i o tom, jaké živiny potřebují tělu prospěšné bakterie, aby nás mohly dostatečně chránit.**

Podporovat svůj střevní mikrobiom doplňováním prospěšných bakterií můžeme snadno každý den například konzumací potravin s obsahem probiotik. Spokojená střeva vyšlou signál našemu mozku, což se projeví i na zlepšení naší celkové životní rovnováhy. Není náhodou, že přes 95 procent serotoninu, pověstného hormonu štěstí, vzniká ve střevech. Stejně tak jako stěžejní část našeho imunitního systému, který sídlí v našich střevech až ze 70 procent.**

Activia je dostupná v mnoha lahodných ovocných variantách

FOTO: activia.cz

Na zdraví!

Jak tedy obohatit střevní mikrobiom a přispět ke spokojenému bříšku? Ideálním řešením, jak přirozeně doplňovat tělu hodné bakterie, je dopřávat si potraviny bohaté na probiotické kultury. Mezi takové potraviny patří například zakysané mléčné výrobky nebo fermentované a kvašené potraviny.

Zajímavou i chutnou možností jsou Activia jogurty či nápoje. Activia obsahuje vedle živých jogurtových kultur i unikátní probiotický kmen Bifidus Actiregularis v počtu více než čtyř miliard probiotik na porci.

Tip: Activia nápoj jako kombinace probiotik a osvěžující chuti v praktickém balení je ideální variantou, jak potěšit své bříško, i když nestíháte svačinu.

Activia nápoj v praktickém balení

FOTO: activia.cz

* Zdroj: ACV Fact sheets, ACV mechanism of action studies + Current understanding of gut microbiota in mood disorders: an update of human studies 2019

** Zdroj: Factors influencing the gut microbiota, inflammation and type 2 diabetes; Li Wen and Andrew Duffy; The Journal of Nutrition 2017 ■