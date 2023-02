Fanoušci Madonny se zděsili vizáže popové královny na cenách Grammy. Tohle je rozdíl pouhých osmi let!

Madonna letos a v roce 2015 Foto: Profimedia.cz/Super.cz

Popová královna totiž byla téměř k nepoznání, když se zjevila na pódiu se svou extrémně vyhlazenou pletí a zvláštním účesem. Dáma, jež poslední dobou vzbuzuje svou vizáží četné kontroverze, tak opět jen přiživila nepříliš lichotivé komentáře na internetu. Lidé zmiňovali především její odulé tváře, v nichž se téměř ztrácely její v minulosti velké a výrazné oči.

Madonna, která je sama držitelkou sedmi cen Grammy a nedávno oznámila, že se vydá na očekávané turné The Celebration Tour, prošla během posledních pár let obrovskou proměnou. Když porovnáte její vzhled z udílení Grammy Awards z let 2014 či 2015, jako byste viděli dvě úplně jiné osobnosti... ■