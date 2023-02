Velký návrat seriálové zrzky: Kadeřnice Digi z Ulice se objeví ve Zlaté labuti

Michaela Maurerová se vrací na televizní obrazovky v seriálu Zlatá labuť. Super.cz

"Hraju tam malou roli, která tam na začátku moc nemluví, spíš se mluví o ní. Vnímám to i jako interní divák, když sleduji svoje mladé talentované kolegy, jak jim to jde a sluší," vysvětlila Maurerová, které se líbí i kulisy a dobové kostýmy ze 30. let minulého století, jejichž autorkou je Michaela Horáčková Hořejší.

"Vnímám, že jsem už o generaci jinde, ale přesto mě berou do party a v jejich společnosti je mi dobře. Mám radost, že jsem vyslala do vesmíru přání, že bych chtěla roli, kde je málo textu, ale přesto tam ta postava často je, je hezky oblečená, zajímavá a důležitá, a to se mi splnilo. Mlčím, míchám kávu a jsem tajemná," vyznala se. ■