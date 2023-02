Nejšílenější modely z Grammy: Čí stylisté si koledují o padáka? Pohořela i Shania Twain!

Umělci, kterým to letos nevyšlo... Profimedia.cz

Nejprestižnější hudební ceny roku Grammy jsou rozdané. V neděli večer si cennou sošku během slavnostního večera v Los Angeles odnesla řada slavných i méně slavných umělců. Beyoncé dokonce pokořila dosavadní rekord britského dirigenta Georga Soltiho, když získala svou 32. Grammy. Pokud vás ovšem zajímá, kdo se ocitl na druhém konci žebříčku, a to z hlediska zvoleného outfitu, podívejte se do galerie.

Jako vystřižená z nějakého animovaného filmu byla country a popová legenda Shania Twain (57), která ve svém kostýmku s obřími puntíky s extrémně zvonovými kalhotami a obřím kloboukem vypadala jako blíže nespecifikovatelná pohádková postava.

Podobně neslavně dopadla i televizní hvězda Blac Chyna ve svém modelu à la černá labuť... Maminka jediného potomka Roba Kardashiana - dcery Dream (6) a ještě desetiletého Kinga Caira, jehož má pro změnu s rapperem Tygou, si vysloužila i pořádnou sprchu posměšných komentářů na internetu.

Hodně vedle šlápla ve svém průsvitném modelu i zpěvačka Gayle, která mohla být při výběru šatů poněkud soudnější. Kdo měl naopak na sobě látky až příliš, byla herečka Alisha Gaddis, jež vypadala jako růžový přízrak. Svůj rockerský styl se nepodařilo skloubit s tím slavnostním dvojici členek britské skupiny Wet Leg Rhian Teasdale a Hester Chambers, kde bylo špatně asi úplně všechno.

Z pánů to tentokrát nevyšlo například hudebnímu producentovi Bennymu Blancovi, který dorazil v přezdobeném džínovém kompletu šortek a mikiny, který zkombinoval s bílými ponožkami s volánky a černou obuví.

Přehled vítězů hlavních kategorií Grammy Awards 2023:

Album roku: Harry Styles – Harry’s House

Píseň roku: Bonnie Raitt – Just Like That

Nejlepší nový interpret: Samara Joy

Nejlepší rapové album: Kendrick Lamar – Mr. Morale and the Big Steppers

Nejlepší videoklip: Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

Nahrávka roku: Lizzo – About Damn Time

Nejlepší elektronické/taneční album: Beyoncé – Renaissance

Nejlepší sólový popový výkon: Adele – Easy on Me

Nejlepší rockové album: Ozzy Osbourne – Patient Number 9 ■