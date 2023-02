Romantika podle Jany Bernáškové: S manželem si pronajali byt na jednu noc. Znovu jsem se zamilovala, říká

Jana Bernášková s manželem utužují vztah romantickými chvilkami. Super.cz

"Šlo sice jen o dvě věty, ale dala jsem si velkou práci, abych je jako poděkování napsala do své první knížky, aniž by o tom věděl. Ale bohužel si to věnování přečetl předem. Pak sice hrál, že ho to překvapilo, ale protože ho znám, tak jsem to poznala," řekla Super.cz Jana.

Romantické chvíle ale prožívají. "Jednou jsme si dokonce pronajali v Praze byteček, abychom spolu byli aspoň na jednu noc sami bez dětí. Ale moc často to neděláme, i když o tom často mluvíme. Ale když už se to stane, je to skvělé a úplně se do něj znovu zamiluju. Pro vztah je to důležité," svěřila.

"Ale hezké je, i když spolu vyrazíme jenom na výstavu a pak na večeři. Nachystám se jako na rande a přestaneme být rodiči. A nemusím být ani namalovaná. Tuhle jsme někam šli, po ránu jsem si připadala spíš hnusná. Ale on mi řekl, že jsem krásná i tak," usmívala se Jana. ■