Heidi Janků tančila na baru a ukazovala kalhotky. Neměla jsem ty nohy vyhazovat tak vysoko, smála se a děkovala Marešovi

Heidi Janků to umí rozjet nejen na koncertech. Michaela Feuereislová

Mareš pak video, kde to Heidi rozjela ve velkém a neváhala ukázat kalhotky, zveřejnil na sociální síti. Samotná zpěvačka loni oslavila šedesát let, ale vypadá a cítí se jako mnohem mladší žena.

„Cítím se super. Nebo jak říkáme u nás v Ostravě, fajně. Prožívám hezké období, nic mě netrápí, jsem zdravá, jezdíme s kapelou, mám práci. Takže osobně se mám fajn,“ řekla Super.cz nedávno zpěvačka, jež si ráda vyhodí z kopýtka.

Její divočení v baru se potkalo vesměs s kladnými reakcemi. A to i od dam, které hodnotily, že to Heidi stále sekne a umí žít. Pánové samozřejmě ocenili její parádní postavičku. Jakmile Leoš video zveřejnil, Heidi se styděla, ale nakonec ji nakoply právě kladné reakce fanoušků.

„Jste neuvěřitelná, všichni na vás mohli oči nechat, jsem o dvacet let mladší, ale takto bych už to sama zřejmě na párty nerozjela, a to jsem kdysi v rodné Ostravě ve Stodolní nebývala v koutě,“ chválila ji například jedna z dam.

Za tohle video se nejprve styděla, pak Leoši Marešovi děkovala.

„Jsem za zprávy neskonale vděčná, zvláště proto, že je píšou hlavně ženy, je pravda, že v pátek ráno bych se nejraději zahrabala hluboko pod zem a vylezla až na jaře. Ovšem po přečtení těchto zpráv a vesměs pozitivních komentářů jsem to přehodnotila. Nastalo kouzlo nechtěného,“ nechala se slyšet Heidi Janků.

„Jsem moc ráda, že většina diskutujících má na život podobný náhled jako a já a ví, že radost ze života a zábava není ani v šedesáti nic, co by bylo zakázáno. Děkuji Leoši Marešovi i vám ostatním, že nesoudíte,“ dodala spokojená Heidi, jež se smířila i s tím, že se psalo o tom, jak ukázala kalhotky.

„Neměla jsem ty nohy vyhazovat tak vysoko,“ smála se Heidi, která se prý ráda se svými fanoušky potká na koncertech. „Případně v baru nebo na baru,“ vtipkovala stále vitální dáma, jež je pořád single, ač nemá nouzi o nápadníky.

„S pár jsem se sešla, ale jsou to magoři, kteří nevědí, co chtějí. Nikdy jsem nešla ani na druhé rande. Jsem náročná. Nechci údržbáře ani prince na bílém koni. Chtěla bych někoho normálního, ale těch evidentně moc není. Možná přebírám, až přeberu,“ řekla Super.cz na oslavě svých šedesátin. ■