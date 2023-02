Muzikálová zpěvačka italského původu září štěstím. O víkendu se stala dvojnásobnou maminkou

Genny Ciatti porodila druhou dceru. Michaela Feuereislová

„Teď už je naše štěstí kompletní. Narodila se včera ve 13:05, má 2,81kg a 48cm, což je neuvěřitelný, protože její starší ségra Lara se před 16ti měsíci narodila ve 13:11, mela 2,88kg a 48cm, budou to parťačky! Vše proběhlo v klidu a bez komplikací, obě jsme v pořádku. Vítej mezi námi, Medynko naše!“ oznámila radostnou novinu zpěvačka na svém profilu.

Usměvavá brunetka má tak dvě holčičky, které jsou jen něco málo přes rok od sebe. „Nevím, jestli se na to dá připravit. Kamarádky, co mají děti takhle kousek od sebe, mi říkají, že se mám připravit, že první rok bude příšernej. Pak už to bude jen a jen lepší,“ svěřila se jen pár dní před porodem Super.cz Genny Ciatti. ■