Cestovní prokletí pokračuje. Herečku Janu Bernáškovou čekalo na dovolené obrovské zklamání

Jana Bernášková Michaela Feuereislová

Nedávno se rozhodli toto neštěstí prolomit a rodina odcestovala do Dubaje. „My jsme se naučili říkat nedovolená, když řekneme dovolená, tak je to prů*er. Chystáme se odjet do Dubaje, protože jsme strašně dlouho nikde nebyli. Nepodařilo se nám nikam dřív odjet, protože když jsme odjeli, tak jsme se do 24 hodin vraceli, tak doufáme, že nám to tentokrát vyjde,“ řekla Jana těsně před odletem Super.cz.

To ale nevyšlo. Místo dubajských radovánek herečka leží v této exotické destinaci na hotelu s angínou. „Jsem v Dubaji už třetí den a chtěla jsem vám toho tolik ukázat. Ale mám příšernou angínu a jediné, co jsem viděla, je tenhle výhled a Netflix,“ napsala herečka u fotky s výhledem z hotelového pokoje. Tak snad alespoň do odletu zpátky do Prahy stihne vyjít z pokoje a vyrazit na malinkou procházku. ■